ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسي

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأحد من تقويض حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الحلف العسكري.

وكتب ماس في مجلة "دير شبيغل" الألمانية قائلا: "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال".

وأيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا وقال بهذا الخصوص: "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا تعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية".

لكنه حذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقال "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".

ودعا ماس إلى إقامة مجلس للأمن الأوروبي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي.

في السياق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تشارك الرئيس ماكرون هذا الموقف الحاد وأن الرئيس الفرنسي استخدم كلمات عنيفة للتعبير عن أفكاره.