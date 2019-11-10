إيران تعلق على تصريحات أردوغان بشأن إمكانية امتداد مظاهرات العراق إليها

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية أن تمتد الاحتجاجات واسعة النطاق المتواصلة في العراق منذ منتصف الشهر الماضي إلى الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "النقطة التي جاءت على لسان السيد أردوغان هي أنه يمكن نقل الاحتجاجات إلى إيران وأن هناك أياد وراء الكواليس، وهي صحيحة وفي مكانها، هناك أياد خفية تريد نقل الاحتجاجات إلى الجمهورية الإسلامية، ومن الجيد أن تكون دول المنطقة متيقظة وحساسة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان أردوغان تحدث مع الصحفيين عن المظاهرات التي تعم العراق منذ أسابيع، وقال: "دعوني أكن صريحا.. لدينا تكهنات بشأن من يقف وراء هذه الاضطرابات. كما أننا نظن أنه من الممكن أن تمتد هذه إلى إيران".

واعتبر أن "جدول الأعمال هو خلق انقسامات في العالم الإسلامي، وأن نقف ضد بعضنا بعضا. فكروا في الأمر: اتخذ العراق مواقف ضدنا. وحتى إيران اتخذت مواقف سلبية ضدنا".

وأشار أردوغان إلى الشعارات التي أطلقها المتظاهرون العراقيون ضد تدخلات النظام الإيراني، متسائلا: "من يقف وراء هذه الاضطرابات أثناء الاحتجاجات العراقية؟". وأجاب: "نحن نظن بأن الذين بدأوا الاحتجاجات

ويستمرون بها هم من يقفون وراء ذلك، وتحليلنا هو أنهم يخططون لمد هذه الاحتجاجات العراقية إلى داخل إيران".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.