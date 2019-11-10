البنتاغون واثق من ضرورة مساعدة أوكرانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، أنه يعتبر تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا أمرا مهما.

وقال ميلي خلال مقابلة على قناة "أي بي سي": قررت الولايات المتحدة مساعدة (أوكرانيا) بالمال والمشورة والتدريب والموظفين والمعدات.

وأضاف "لقد فعلنا ذلك لإدارتين ونواصل القيام بذلك. أعتقد أنه من المهم مواصلة مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها وحريتها".

وكان التأخير المزعوم في المساعدات لأوكرانيا في صيف عام 2019 أحد الجوانب الرئيسية للتحقيق في محاكمة الرئيس دونالد ترامب. ويشير الديمقراطيون إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعلها شرطا (المساعدة) كي تسمح كييف بإجراء تحقيق ضد خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، السياسي جو بايدن وعائلته، بينما نفى ترامب ذلك.