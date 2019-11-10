120 مقعدا للحزب الاشتراكي مقابل 88 للحزب الشعبي في الانتخابات الإسبانية

أشارت محصلة أولية لنتائج الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا، اليوم الأحد، ونشرتها وزارة الداخلية بعد فرز نحو خمسين في المئة من الأصوات إلى أنه من غير المرجح فوز اليمين أو اليسار بأغلبية قاطعة.

وتقدم الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء بحصوله على 124 مقعدا في المجلس الأدنى من البرلمان المؤلف من 350 مقعدا، ولكن من المرجح على ما يبدو حدوث قدر أكبر من الجمود السياسي بعد تفرق الأصوات بين أحزاب التيار الرئيسي والأحزاب الصغيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء في المركز الثاني الحزب الشعبي المحافظ وحصل على 87 مقعدا.

وحصل حزب فوكس اليميني المتطرف على 49 مقعدا وظهر كثالث أكبر حزب حصل على أصوات في قفزة كبيرة عن الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل نيسان والتي مثلت أول مرة يحصل فيها حزب يميني متطرف على مقاعد في إسبانيا خلال أكثر من 40 عاما.

وأشارت النتائج الأولية إلى حصول حزب المواطنين (ثيودادانوس) الذي يمثل يمين الوسط على عشرة مقاعد.