جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية بسبب عدم تخطي أي من المرشحين حاجز 50 بالمئة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات، أن الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس حصل على 36.6 بالمئة من الأصوات، كما حصلت رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانتشيلا على 24.5 بالمئة من الأصوات، حيث سيشارك المرشحان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

هذا وأدلي الناخبون في رومانيا، أمس الأحد، بأصواتهم في انتخابات، رجح فوز الرئيس يوهانيس، وسط تعبئة اللبراليين لمواجهة التيار القومي اليساري.

ودعا الرئيس يوهانيس المنتهية ولايته الموالي لأوروبا، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية، في حملته إلى الدفاع عن دولة القانون.

ويذكر أن الرئيس يوهانيس فاز بأول ولاية رئاسية في عام 2014.

وقدرت مراكز الاستطلاعات في وقت سابق من أمس الأحد، نسبة المشاركة في الانتخابات بـ48 بالمئة، يشار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في رومانيا يبلغ نحو 18.2 مليون شخص.