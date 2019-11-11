الغرب يعتقد أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب مع البحارة "جاسوس روسي"

استنتج خبراء غربيون أن الحوت الأبيض الذي كان يلعب بالكرة مع مجموعة من محبي رياضة الرجبي في القطب الشمالي "جاسوس روسي".

تم نشر مقطع فيديو، أصبح بطله حوت أبيض، ويظهر في الفيديو كيف يقوم أحد ركاب سفينة في المحيط المتجمد الشمالي بإلقاء الكرة في الماء، ويمسكها الحوت ويعيدها له.

ويعتقد بعض الباحثين أن الحوت الأبيض هو "حوت الجيش الروسي المدرب تدريبا خاصا" الملقب هفالديمير، وفقا لـ"إنديبندنت".

وقال الصحفي فيريس جبر: "يبدو وكأنه هفالديمير، الذي ربما هرب من برنامج التجسس العسكري الروسي".

وأيد هذه النظرية علماء الحيوان كواد فين ودارين نايش. يتشاركون في الموقف المتمثل في أن الحوت قد تدرب على مختلف الحيل، على سبيل المثال، لإحضار الأشياء في مقابل الغذاء. وهذه البيانات لم تؤكد.