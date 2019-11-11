ترحيل متشدد أمريكي في تركيا و7 ألمان ينتظرون

قامت تركيا بترحيل مقاتل إرهابي أمريكي، متوعدة بترحيل 7 ألمان آخرين في منتصف هذا الشهر

نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله، اليوم الاثنين: "إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية لبلادهم".

وحذر وزير الداخلية سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، من أن أنقرة ستبدأ في إعادة متشددي الدولة الإسلامية لبلادهم يوم الاثنين حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الداخلية التركية إسماعيل تشاتقلي، قوله: "تم ترحيل مقاتل أجنبي أمريكي إرهابي بعد استكمال اجراءات التحقيق معه، وهناك خطة أيضا لتسفير 7 مقاتلين ارهابيين ألمان في 14 نوفمر/تشرين الثاني الجاري".