سوريا تدين "الانقلاب العسكري" في بوليفيا وتعلن تضامنها مع موراليس

أدانت سوريا، اليوم الاثنين، "الانقلاب العسكري" في بوليفيا، معربة عن تضامنها مع الرئيس إيفو موراليس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله: "سوريا تدين بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وتعرب عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب ايفو موراليس".

وأضاف المصدر: "سوريا تجدد وقوفها إلى جانب الشعب البوليفي الصديق، في هذه الظروف الصعبة، وتقدر عاليا وقوفه إلى جانب القضايا العربية ومناصرته لنضال شعوب أمريكا اللاتينية ضد نزعات الهيمنة الأمريكية وتدخلاتها السافرة في شؤون هذه الدول".

كان الرئيس البوليفي إيفو موراليس تقدم باستقالته من منصبه، بعدما طالبه الجيش بالتنحي "للحفاظ على استقرار البلاد"، وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وكان موراليس أعلن إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين أغنيس، تسلم مقاليد الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.