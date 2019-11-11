سوريا تدين "الانقلاب العسكري" في بوليفيا وتعلن تضامنها مع موراليس

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله: "سوريا تدين بشدة الانقلاب العسكري في بوليفيا وتعرب عن تضامنها مع الرئيس الشرعي المنتخب ايفو موراليس".
كان الرئيس البوليفي إيفو موراليس تقدم باستقالته من منصبه، بعدما طالبه الجيش بالتنحي "للحفاظ على استقرار البلاد"، وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
وكان موراليس أعلن إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين أغنيس، تسلم مقاليد الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
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