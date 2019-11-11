فيديو... دفن 25 ألف شخص حي في كوريا الجنوبية

أصبح تقليد دفن الأحياء تحظى بشعبية كبيرة، وهو اتجاه غير عادي في السنوات الأخيرة في كوريا الجنوبية، يهدف إلى منح حياة جديدة للأشخاص المقبلين على الانتحار.

وذكرت "رويترز" أن هذه الخدمة هي نوع من الأعمال التقليدية الموجودة بالفعل في كوريا الجنوبية، ويقوم بها أشخاص متدربون لسنوات على الدفن وحمل التوابيت.

ومن المثير للاهتمام، أن كلا من الشباب والكوريين الجنوبيين القدامى بالفعل يريدون الذهاب إلى طقوس الجنازة. فبعد وضعهم في التوابيت، ويقوم الموظفون بتغطيتها والنقر عليها بالمطارق، ويتم ترك "الموتى" في ظلام دامس وحدهم مع أفكارهم لمدة 10 دقائق.

يلاحظ الخبراء هذه التجربة كافية لتذكر تجاربهم سواء كانت سيئة أو جيدة، للتعلم من الماضي، سائلين الله أن يغفر لهم خطاياهم والبدء بالتفكير في مستقبل مشرق وجديد.

وأثبتت دراسة حديثة في كوريا الجنوبية تأثير هذه التجارب إيجابيا ونفسيا على الناس وخاص بعد زيادة معدل الأشخاص المقبلين على الانتحار بسبب الكآبة وكره الحياة، وبالتالي المساعدة على بدء حياتهم بأسلوب جديد مختلف بعيدا عن أخطاء الماضي