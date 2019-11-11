العثور على أحد مؤسسي "الخوذ البيضاء" ميتا

تم العثور على أحد مؤسسي "الخوذ البيضاء"، جيمس لو ميسورييه، ميتاً بالقرب من منزله في إسطنبول، حسبما أفادت صحيفة "إندبندنت".

وفقا للبيانات الأولية، سقط لو ميسورييه من شرفة شقته.

تؤكد المعلومات المتعلقة بوفاة لو ميسورييه "رويترز" نقلا عن جار المتوفى. تفاصيل وفاة أحد مؤسسي "الخو البيضاء" غير معروفة لجاره.

الخوذ البيضاء هي منظمة تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية. والغرض من أنشطتها هو تقديم "المساعدة الطبية" للسكان و"إنقاذ المدنيين" المتضررين خلال الأعمال القتالية. من المعروف عن جيمس لو ميسورييه أنه ضابط مخابرات بريطاني سابق.

تم اتهام المنظمة مرارًا وتكرارًا بنشر معلومات كاذبة. لذلك، في أبريل/نيسان 2018، أعلنت الخوذ البيضاء أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في مدينة دوما السورية. اتهمت الدول الغربية قوات الجيش السوري بشن هجوم على مرافق البنية التحتية حيث يُزعم أن الأسلحة الكيماوية قد تم تخزينها. ووصفت روسيا المعلومات بالزائفة. في فبراير/شباط 2019، تم تأكيد زيف الهجوم الكيميائي من قبل منتج "بي بي سي" ريام دالاتي.