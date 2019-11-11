الاتحاد الأوروبي يضع إطارا تمهيدا لعقوبات مقبلة ضد تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه "وضع إطارا لفرض عقوبات على تركيا"، بسبب عمليات التنقيب التي تنفذها بشرق البحر المتوسط، والتي تعارضها اليونان وقبرص.

أمستردام - سبوتنيك . وقال الاتحاد، في بيان له، إن "المجلس اعتمد اليوم غطاء عمل لإجراءات تقييدية ردا على أعمال الحفر غير المصرح بها من جانب تركيا بشرق البحر المتوسط، وهذا الإطار سيتيح فرض عقوبات على أفراد وكيانات مسؤولة أو منخرطة في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون".

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا مؤخرا، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وتابع: "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، مشيرا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".