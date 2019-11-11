لماذا نتائج الحرب العالمية الأولى لا تزال تؤثر على العالم العربي؟

فمن ناحية، سمح انهيار الإمبراطورية العثمانية لدول الشرق الأوسط بالمطالبة بالاستقلال. ومن ناحية أخرى، فإن معظم الصراعات الحالية أصبحت نتاج تقسيم العالم العربي إلى عدة دول ومناطق.

في هذا الصدد أوضحت الأستاذة في كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد، إيرينا تساريغورودتسيفا، في حديث خاص لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب العالمية الأولى على العالم العربي.

وقالت: "يمكن تلخيص عواقب الحرب العالمية الأولى أن العالم الإسلامي لم يتمكن من مواجهة الآلة العسكرية والاقتصادية الغربية وخسر الصراع الدبلوماسي في تحقيق الوحدة العربية ".

نقطة تحول

وتابعت الخبيرة بقولها: "عندما دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا، بدأت بريطانيا العظمى ، كواحدة من الدول المعارضة الرئيسية، في التفاوض مع زعماء القبائل العربية. لقد تم توثيق أن الدبلوماسيين البريطانيين وعدوا بإنشاء دولة عربية مستقلة على أراضي سوريا الكبرى."

وأضافت "ومع ذلك، نسي البريطانيون بسرعة وعدهم. وتم توقيع اتفاقية سايكس بيكو البريطانية-الفرنسية في عام 1916 ، ونص على الفصل بين مناطق الشرق الأوسط وفقًا لمصالح القوتين. وبعد انتهاء الحرب، أخذت هذه القوى عرب المشرق تحت الحماية. وعلى أساس معاهدة سايكس بيكو ، تم بناء الحدود الحديثة للعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ، والتي كانت هي نفسها بالنسبة للسكان العرب واليهود. بالنسبة للأكراد ، كان الهدف إقامة دولة منفصلة و تحول هذا الاتفاق إلى قنبلة موقوتة زرعتها فرنسا وبريطانيا العظمى في المنطقة."

وأشارت إيرينا تساريغورودتسيفا ""بالطبع ، كانت أكثر النتائج سلبية على عرب بعد الحرب العالمية الأولى هي التفكك السياسي والاقتصادي داخل المشرق العربي وظهور بدايات النزاعات والحروب ".

لحظات إيجابية

واستطردت قائلة "ومع ذلك، لم تكن عواقب الحرب العالمية الأولى سيئة للغاية بالنسبة للعرب: كان هناك أيضًا جانب مشرق. على سبيل المثال ، في نفس الفترة نشأت أول حركات قومية عربية ، وتمت صياغة أفكار الاستقلال في الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني.