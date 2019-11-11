هولندا تعتقل 6 أشخاص على أراضيها وفي بلجيكا للاشتباه بتمويل الإرهاب

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الاثنين، اعتقال ستة أشخاص في هولندا وبلجيكا الأسبوع الماضي في عملية تحقيق مشتركة مع بروكسل، بشبهة "تمويل الإرهاب".

أمستردام- سبوتنيك وذكرت السلطات أن المعتقلين تبرعوا بالمال خلال عامي 2013 و2014 لأشخاص من المنضمين لتنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا وسوريا، عن طريق مؤسسة تهدف إلى تقديم الدعم للمتضررين من الصراع في دمشق.

وجاء على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، اليوم الاثنين، "قبض على ستة رجال الأسبوع الماضي كجزء من تحقيق رئيسي في تمويل الإرهاب. حيث تم القبض على أربعة رجال في وسط هولندا ورجلين في بلجيكا".

وتابعت "وبحسب ما ورد لنا كان المشتبه بهم قد تبرعوا بالمال في عامي 2013 و2014 المقاتلين تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أو الأشخاص المرتبطين بالمنظمة الإرهابية في أنقرة ودمشق. كما أن الأموال كانت قد جمعت من قبل مؤسسة كان هدفها تقديم المساعدة لضحايا الحرب".

ولفتت الوكالة إلى أنه "من المحتمل أن لمشتبه بهم عملوا على جمع مبلغ قدر بـ 200000 يورو في هولندا، على شكل تبرعات من خلال تنظيم اجتماعات وفوائد. زعم أن المشتبه بهم حصلوا على أكثر وقدره 130.000 يورو نقدا جرى نقلهم إلى سوريا".

وأشار إلى أن أحد المشتبه بهم متهم بالاحتيال المالي عن طريق قيامه بتحويل جزء من الأموال إلى مؤسسة تربطه بها صلات مشبوهة.

وقد تم تفتيش أحد عشر منزلا في وسط هولندا وبلجيكا للوصول إلى المشتبه بهم. وقامت السلطات بأخذ ناقلات البيانات واللاب توب والوثائق في المنازل لتفتيشها والتحقق منها.