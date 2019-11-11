خطر بالغ يهدد الغرب

تفويض سياسة الدول الغربية في خططها على استخدام التكنولوجيا في أغراضها السياسة والعسكرية يهددها لخطر هدم سيادتها حسب ما أعلنه رئيس كجل الأمن الروسي.

أعلن نيقولاي باتروشيف، رئيس مجلس الأمن الروسي لـ"سبوتنيك" اليوم 11 نوفمبر/ كانون الأول، أن خطط الغرب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الأغراض السياسية والعسكرية وتقويض سيادة الدول لها خطر بالغ.



وتابع قائلاً في مقاله "أمن روسيا في العالم الحديث" بصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "خطر مميز تمثله خطط الغرب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الأغراض السياسية والعسكرية، وللقيام بأنشطة معادية التي تهدف لتقويض الدول وهدم سيادتها".

يذكر أن بعض دول الاتحاد الاوروبي قد أعلنت في وقت مسبق عن دعمها لاستخدام البلدان للتكنلوجيا الرقمية في مجالات حياتاها وخاصة الاقتصادية ونوه على ضرورة أن يتم اعتماد جميع البلدان لها سياسياً وعسكرياً.