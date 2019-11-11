الوكالة الدولية: إيران تخصب اليورانيوم في موقع فوردو منذ 9 نوفمبر

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وذكر التقرير أن إيران تخصب اليورانيوم في موقع فوردو منذ 9 نوفمبر، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتابع التقرير "مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب 372.3 كجم حتى 3 نوفمبر مقابل 241.6 في أغسطس ولا يزال فوق 202.8 المحدد في الاتفاق ".

وأضاف "مخزون إيران من الماء الثقيل 128.9 طن حتى 28 أكتوبر مقابل 125.5 في أغسطس، وهو أقل من 130 طنا بحسب الاتفاق".

كما ذكر أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء 4.5% وهو ما يتجاوز 3.67% وفقا للاتفاق.

ولفت التقرير إلى أن "إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ترد في الاتفاق النووي ومنها آي آر-8 بي و آي آر-9 و آي آر-إس وآي آر-6إس إم أو".

وأضاف "إيران ركبت سلسلة أخرى تضم 164 جهازا للطرد المركزي طراز آي آر-6"، لافتا إلى أن "إيران ركبت سلستين تضم كل منها 164 جهازا للطرد المركزي طرازي آي آر-2إم و آي آر-4 وتخصب اليورانيوم فيها".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، بدء الخطوات الفعلية لخفض التزامات بلاده ضمن الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، وذلك بضخ الغاز لأكثر من 1000 جهاز طرد مركزي.