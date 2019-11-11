هدية انتخابية لرئيس وزراء بريطانيا

ففي خطوة جعلت الجنيه الاسترليني يحقق قفزة بسبب زيادة فرص جونسون في الاستمرار في منصبه بعد الانتخابات، قال فيراج إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة وإنه لذلك لن يدفع بمرشحين لشغل المقاعد التي يشغلها المحافظون لكنه سينافس في معظم ما تبقى، بما في ذلك بعض الدوائر التي يطمح المحافظون للإطاحة بمرشحي حزب العمال فيها؛ وفقا لـ "رويترز".
وتابع فيراج: "حزب بريكست لن ينافس على الثلاثمئة والسبعة عشر مقعدا التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الماضية، لكن ما سنفعله هو تركيز جهدنا كله على جميع المقاعد التي يشغلها حزب العمال الذي خالف تماما برنامجه لانتخابات عام 2017". وتابع "سننافس أيضا على باقي (مقاعد) الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".
وكان التهديد الذي يمثله حزب "بريكست لجونسون" أحد أكثر جوانب الانتخابات غموضا. فقد أحدث فيراج تحولا في السياسة البريطانية خلال العقد الماضي من خلال اجتذاب ناخبين مؤيدين لحزب المحافظين مما أرغم رؤساء حكومات متعاقبين على اتخاذ مواقف صارمة من أوروبا لم يسبق لها مثيل.
يذكر أن فيراج تعهد قبل أسبوع بالدفع بما يصل إلى 600 مرشح في الانتخابات إلا إذا خاضها جونسون على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
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