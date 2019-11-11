هدية انتخابية لرئيس وزراء بريطانيا

حصل رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، على أكبر دفعة إلى الآن في الحملة الانتخابية عندما أعلن نايجل فيراج زعيم حزب "بريكست" أنه لن ينافس على 317 مقعداً فاز بها حزب المحافظين في عام 2017.