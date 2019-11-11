أمريكا توضح سبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الجانب الأمريكي زود أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من حماية نفسها من روسيا.

وأشار بومبيو، أن "إدارة البيت الأبيض السابقة (أوباما) قدمت لأوكرانيا بطانيات، أما نحن منحنا الأوكرانيين أسلحة دفاعية حقيقية، وبمساعدتها سيتمكنون من محاربة الروس".

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة WCSC-TV الذي نشر نصها، اليوم الاثنين، "أن الرئيس الأمريكي أراد ضمان أن بوتين لن يكون قادرا أن يسبب معاناة للشعب الأوكراني".

وأوضح بومبيو أن هدف الاتصال بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي وترامب، كان رغبة الرئيس في تقليل الفساد.

في وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتقديم مساعدة عسكرية دائمة لأوكرانيا وتأمل أن تتوصل كييف وموسكو إلى اتفاق.

من جهة أخرى، يعتزم الكونغرس الأمريكي إقالة الرئيس ترامب في حال كان بإمكانه إثبات أنه مارس الضغط تجاه زيلينسكي، وأشارت الاستخبارات الأمريكية، أن ترامب أراد تشويه سمعة منافسه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، حيث طالب نظيره الأوكراني بإجراء تحقيق في أنشطة ابن بايدن في أوكرانيا.