Widgets Magazine
تسجيل
22:56 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يعلق على استقالة رئيس بوليفيا

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، باستقالة الرئيس البوليفي، ايفو موراليس، مشيراً إلى أنها إشارة هامة للأنظمة غير الشرعية الأخرى مثل نيكاراغوا وفنزويلا.

    الرئيس البوليفي إيفو موراليس
    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    أول دولة تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد إعلان الانقلاب عليه
    واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان ترامب، نشره البيت الأبيض: "استقالة رئيس بوليفيا، ايفو موراليس، يوم أمس، تمثل نقطة تحول للديمقراطية في نصف الكرة الغربي".

    وأضاف: "الولايات المتحدة تحيي الشعب البوليفي في سعيه للحرية، والعسكريين البوليفيين على تنفيذهم القسم لحماية ليس فقط شخص واحد، ولكن أيضاً دستور بوليفيا".

    وختم ترامب: "هذه الأحداث هي إشارة هامة للأنظمة غير الشرعية في فنزويلا ونيكاراغوا، أن الديمقراطية وإرادة الشعب تنتصران دائماً".

    وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين يشعر بالقلق إزاء تطور الأحداث في بوليفيا، ويدعو القوى السياسية البوليفية إلى التهدئة والسعي إلى التسوية من خلال الحوار.

    وقال أوشاكوف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق إزاء تطور الأحداث في بوليفيا، ونحن نراقب الوضع".

    وأضاف مساعد الرئيس الروسي،" بطبيعة الحال ندعو القوى السياسية البوليفية إلى التهدئة والتوصل إلى تسويه من خلال الحوار والتعاون من أجل استعاده الحكم الدستوري في أقرب وقت ممكن وضمان حقوق المواطنين "، معرباً عن أمال موسكو بضبط النفس من جانب المجتمع الدولي.

    وأوضح "نأمل أن يظهر جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة، نهجا مسؤولا وقدرا من ضبط النفس. وهذا ينطبق أيضا على جيران بوليفيا".

    وأشار إلى أن الوضع في بوليفيا يتطور بسرعة كبيرة.

    ودعت موسكو، في وقت سابق من اليوم، كل القوى السياسية في بوليفيا إلى اتباع نهج مسؤول وإيجاد مخرج دستوري للأزمة، من دون تدخل خارجي.

    وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس، استقالته من منصبه، التي جاءت بعد تخلي الجيش عنه ومطالبته بالتنحي "للحفاظ على استقرار البلاد".

    وكان موراليس، قد أعلن إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وأكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين أغنيس، استلام الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

    انظر أيضا:

    أمريكا تحث القيادة المدنية على ضبط زمام الأمور في بوليفيا
    سوريا تدين "الانقلاب العسكري" في بوليفيا وتعلن تضامنها مع موراليس
    موسكو تعول على نهج مسؤول من قبل المجتمع الدولي حول الوضع الحالي في بوليفيا
    بوليفيا تريد استبدال طائرات أمريكية بمقاتلات روسية
    كارثة حرائق تسبب نفوق أكثر من مليوني حيوان في بوليفيا
    رئيس بوليفيا يرفض التنحي عن منصبه رغم الاحتجاجات
    حكومة بوليفيا تندد بالانقلاب مع انضمام أفراد شرطة للاحتجاجات: ديمقراطيتنا في خطر
    أول دولة تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد إعلان الانقلاب عليه
    الكلمات الدلالية:
    ترامب, بوليفيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحرير إدلب - مسألة وقت
    تحرير إدلب مسألة وقت
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك