المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الاثنين، إن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس.

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقال الوزير المكسيكي للصحفيين: "لقد تلقيت للتو مكالمة هاتفية من الرئيس موراليس. لقد استجاب لعرضنا وطلب اللجوء السياسي بشكل شفوي ورسمي من بلدنا".

هذا وأعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أمس الأحد، أنه قدم استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن فوزه، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضاً.

وأعلن المعارض لويس فرناندو كماتشو، أن سلطات البلاد تبحث عن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس لتوقيفه، مؤكداً اختفاء موراليس بعد إعلان الاستقالة.

وبدوره أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما أسماه "الانقلاب" على حليفه اليساري إيفو موراليس، وأكد السفارة الفنزويلية في بوليفيا أنها تستطيع تأمين اللجوء للرئيس المستقيل وحمايته داخل مبنى السفارة.