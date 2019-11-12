زلزال يهز جنوب شرق فرنسا وفحص محطتي طاقة نووية

هز زلزال شدته 5.1 درجة جنوب شرق فرنسا، اليوم الاثنين، وتسبب في إصابة أربعة أشخاص بينما قالت شركة "إي.دي.إف" للطاقة إنها تجري فحوصا تنظيمية في محطتي الطاقة النووية تريكاستا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما.

وقالت الشبكة الوطنية الفرنسية لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع حول منطقة أرديش، حيث أصيب ثلاثة أشخاص.

وأكدت السلطات، أنها قدمت لبعض السكان مأوى مؤقتا في منشآت رياضية محلية.

ووقعت أضرار طفيفة في نحو 50 مبنى في المنطقة، وفقا لرويترز.

BREAKING Four injured in France earthquake as tremors felt across country's south easthttps://t.co/X7hPs4ePL4 pic.twitter.com/6yBDlZrbqq — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 11, 2019

وفي منطقة دروم المجاورة أصيب شخص بجراح خطيرة في انهيار سقالة أثناء الزلزال.

وقال متحدث باسم شركة إي.دي.إف للطاقة، إن الفحوص في محطتي الطاقة احترازية وإن المفاعلات تعمل كالمعتاد.

وأضاف أن انقطاعا غير مخطط في المفاعل رقم أربعة في تريكاستا في وقت سابق اليوم الاثنين لا علاقة له بالزلزال.