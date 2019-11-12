المرأة التي أهانت موكب ترامب بـ"أصبعها الأوسط" تفوز في انتخابات محلية

استطاعت المرأة الأمريكية التي استخدمت أصبعها الأوسط في إشارة مهينة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عودته من نادي الغولف في ولاية فرجينيا، الفوز بالانتخابات المحلية.

جولي بريسكمان - 52 عاما – طردت من عملها بعد الصورة التي انتشرت لها وهي تركب دراجة وتشير بإصبعها الأوسط لموكب الرئيس الأمريكي في 28 تشرين الأول / أكتوبر من عام 2017، كما تلقت العديد من التهديدات من أنصار ترامب.

ما حدث لبريسكمان بعد واقعة "الأصبع" لم يثنها عن مواصلة الكفاح حتى النجاح، حيث عرض عليها الحزب الديمقراطي أن تمثله في الانتخابات المحلية بولاية فيرجينيا وهو ما تحمست بالفعل للقيام به، وفقا لوكالة "فرانس برس".

VIDEO: 🇺🇸 A cyclist who was fired from her job after raising her middle finger to US President Trump's motorcade has been elected to local office in Virginia. #JuliBriskman, whose one-handed salute was captured in an AFP photo, beat the Republican incumbent in Loudoun County pic.twitter.com/9wO8cveALT — AFP news agency (@AFP) November 6, 2019

وفور إعلان فوزها، نشرت بريسكمان عبر حسابها على موقع تويتر الخبر مصحوبا بصورتها الشهيرة، وعلقت قائلة: "أتطلع لتمثيل أصدقائي وجيراني الذين ساندوني اليوم. وفخورة جدا لقدرتنا على قلب الأوضاع"، وفقا لموقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وحصدت بريسكمان 52 بالمئة من الأصوات في مواجهة منافستها الجمهورية، العضوة بنفس حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوزان فولب.

Looking forward to representing my friends & neighbors in #Algonkian District who backed me up today! So proud that we were able to #FlipLoudpun #FlipVA #LOCO219 Thank you Loudoun! https://t.co/vRcDUih1AP — Juli Briskman (@julibriskman) November 6, 2019

المثير للإعجاب هو محاولة بريسكمان عدم استغلال الصورة التي جلبت لها الشهرة في حملتها الانتخابية، حيث أرادت أن تبدي للناخبين أنها "ليست مجرد شخص قاد دراجته يوما وتحدى الرئيس"، على حد تعبيرها.