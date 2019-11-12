الرئيس ماكرون يبحث مع نظيره ترامب قضايا تتعلق بالقضية السورية وإيران وحلف الناتو

موسكو - سبوتنيك. وكتب ماكرون على تويتر اليوم الثلاثاء: "[أجريت] مكالمة هاتفية ممتازة الليلة مع الرئيس الأمريكي ترامب: سوريا، إيران، الناتو، تم تسليط الضوء على النقاط العامة، وسنلقى قبل قمة الناتو في لندن".

يتبع...