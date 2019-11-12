رائحة الحرب تفوح من المانش

ووقع قادة القوات البحرية لألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا الاتفاقية المناسبة التي تحيي رميم ما يسمى "لجنة الحرب الباردة" التي تلخصت وظيفتها الأساسية في حماية الطريق البحري الذي يربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي من الهجوم الافتراضي من قبل روسيا، وفقا لإفادة "ديفينس نيوز".

ويوحي توقيع الاتفاقية التي تُلزم دول حلف شمال الأطلسي بالوقوف يدا واحدة في حالة نشوب النزاع بأن زمن الحرب الباردة عاد.

وتصف الاتفاقية المانش بالخيط الذي يربط بريطانيا ببلدان أوروبا.

وتولي دول الناتو بحر البلطيق اهتماما خاصا لكونه مسرحا محتملا للحرب الافتراضية مع روسيا. وكان الجنرال الأمريكي جيف هاريغان كشف في تصريحات صحفية أن الطيارين الأمريكيين يتدربون على قصف مدينة كالينينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته جريدة إلكترونية روسية.