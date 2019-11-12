إطلاق صاروخ "فالكون 9" مع 60 قمرا صناعيا...صور

تم إطلاق الصاروخ الفضائي الحامل فالكون 9 في فلوريدا في الساعة 9.56 بالتوقيت المحلي (17.56 بتوقيت موسكو) يوم أمس، من المحطة الفضائية كانيفيرال مع 60 قمرا صناعيا ستارلينك، التي ستوفر الاتصالات. أعلنت عن هذا شركة "سبيس إكس" على صفحتها الرسمية على التويتر.

Falcon 9 delivers 60 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/Vgw10m0Tkz — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

سيتم نشر الأقمار الصناعية على ارتفاع 280 كم، بعد اختبار المدارات سيتم رفعها إلى أعلى باستخدام محركات الأيونات الخاصة بها.

وقال موسك في تغريدة على تويتر إن "هذه أكبر حمولة من الأقمار الصناعية حتى الآن يحملها الصاروخ (فالكون 9)"، موضحاً أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة "سبيس إكس" غطاء الحمولة المخروطي، ونوه إلى أن الصاروخ "فالكون 9" يعد أول صاروخ يقوم بمهمة رابعة.

وأكدت SpaceX، أن المركبة الفضائية ستأخذ أكبر حمولة في تاريخ الشركة - 13620 كلغ.