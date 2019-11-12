اكتشاف مفاجئ: هتلر يجعل موسكو القوة الأعظم

ووجد مَن أجرى التحقيق أن الاتحاد السوفيتي أصبح إحدى القوتين الأعظم بفضل الزعيم الألماني النازي هتلر.

واعتدت ألمانيا بقيادة هتلر على الاتحاد السوفيتي في عام 1941، من أجل تحقيق حلمها بتحويل روسيا إلى مستعمرة كبيرة تابعة لها.

ولم يتوقع الغرب أن تتمكن روسيا من صد العدوان، كما أشارت إلى ذلك "ناشيونال إنترست"، ولكن موسكو صمدت وتمكنت من شن الهجوم المعاكس الذي أدى إلى استسلام ألمانيا بعد دخول قوات الاتحاد السوفيتي إلى العاصمة الألمانية برلين، وسيطرتها على جزء شاسع من أوروبا يشمل رومانيا والمجر وبلغاريا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والشرق الألماني.

وكانت النتيجة أن الاتحاد السوفيتي أصبح هو القوة الأعظم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هتلر جعل موسكو هي القوة الأعظم، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".