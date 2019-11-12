معلنا استقالته... وزير الدفاع البوليفي: لم نعط أوأمر لجنودنا باستخدام السلاح ضد الشعب

أعلن وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، استقالته مؤكدا أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع البوليفي، في مقطع فيديو نشر على صفحة وزارة الدفاع في تويتر: "اليوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أستقيل بصفتي وزيراً للدفاع، مؤكدين بذلك لبوليفيا والعالم أن إرادتنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة [ايفو موراليس]، و[أنا]، كانت دائمًا تتلخص في الحفاظ على وضع قواتنا المسلحة في خدمة الشعب".

وتابع قائلا: "لم نعطِ أوأمر لجنودنا وبحارينا باستخدام الأسلحة ضد شعبنا، ولن نعطيه أبدًا".

Comunicamos a la opinión pública la renuncia del Ministro de Defensa Javier Zavaleta López . pic.twitter.com/NNKBwnnUbE — Ministerio d Defensa (@mindefbolivia) November 12, 2019

​وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش بالاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي ندد بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضاً.