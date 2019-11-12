نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر للمستشفى إثر نزيف في المخ

قال مركز كارتر في بيان، إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر نُقل إلى مستشفى في أتلانتا يوم الاثنين، للخضوع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ، بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

وتولى "كارتر" (95 عاما) رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من 1977 إلى 1981.

PRESIDENT CARTER ADMITTED TO EMORY UNIVERSITY HOSPITAL - Former U.S. President Jimmy Carter was admitted to Emory University Hospital this evening for a procedure to relieve pressure on his brain, caused by bleeding due to his recent falls. https://t.co/aZPes6NufN — The Carter Center (@CarterCenter) November 12, 2019

وكارتر معروف بأنشطته الإنسانية، التي شملت المساعي لإنهاء ما وصفه "بالفصل العنصري" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكان الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة، وخدم من 1977 إلى 1981.

وحكم كارتر ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 1976، وخسر مسعى للبقاء رئيسا لفترة ثانية أمام الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان في 1980.

وفاز كارتر بجائزة نوبل للسلام في عام 2002 عن أعماله في مجالات الأزمات الدولية وحقوق الإنسان والتنمية.