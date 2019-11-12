حرائق أستراليا تصل إلى ضواحي سيدني

وصلت حرائق الغابات في أستراليا إلى مسافة كبيرة من وسط مدينة سيدني، الثلاثاء، ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية "AAP" عن السلطات هناك، إن حريقا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما أظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط المدينة. وانتشر رجال الإطفاء لحماية المنازل في المنطقة.

وكانت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز أعلنت حالة الطوارئ، محذرة السكان من أن الحريق يمتد بسرعة حيث بسبب العوامل الجوية، حيث سيكون الطقس حاراً والرياح قوية مؤكدة أن الممتلكات العامة والخاصة في خطر.

وتعتبر هذه الحرائق غير مسبوقة في شدتها وقوتها في ظل الانقسام المناخي الذي تشهده أستراليا.