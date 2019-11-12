برلمانية: روسيا أثبتت نفسها باعتبارها المنصة الوحيدة للمفاوضات الناجحة ويمكن أن تساعد صربيا وكوسوفو

أعلنت نائبة رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما، ناتاليا بوكلونسكايا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا في السنوات الأخيرة، رسخت نفسها باعتبارها المنصة الوحيدة للمفاوضات الناجحة، لذلك يمكن أن تساعد في عملية التفاوض بين صربيا وكوسوفو، إذا رغبت الأطراف في ذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوكلونسكايا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى ما حدث في السنوات الأخيرة، أثبتت روسيا نفسها باعتبارها المنصة الوحيدة للمفاوضات الناجحة. من خلال وساطة [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين، عندما توصل لاعبو العالم المختلفون تمامًا في مواقفهم إلى اتفاق على أكثر القضايا تعقيداً على الإطلاق. بالطبع، لست موظفة في وزارة الخارجية، لكن يبدو لي أنه عندما يكون لدى جميع الأطراف رغبة في حل هذه المشكلة بالسلام والوئام، أعتقد أن روسيا، كما هو الحال دائمًا، ستساعدهم بكل سرور في هذا".

وصرحت عضو مجلس الدوما، إيلينا بانينا، في وقت سابق، بأن مشاركة روسيا في عملية التفاوض بين صربيا وكوسوفو، يمكن أن تخرجهما من المأزق.

والجدير بالذكر، أن إقليم كوسوفو الصربي شهد في عام 1999 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والقوات الأمنية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بالإضافة إلى تدخل عسكري لقوات الناتو التي قصفت يوغسلافيا. وفي عام 2008 أعلنت السلطات الألبانية في كوسوفو، وبدعم من الدول الغربية، الانفصال عن صربيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا والعديد من الدول الأخرى في العالم لم تعترف باستقلال كوسوفو، وتتمسك بوحدة أراضي صربيا.