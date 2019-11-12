شرطة هونغ كونغ تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قرب جامعة الصين

موسكو - سبوتنيك. وأفادت هيئة هونغ كونغ للإذاعة والتلفزيون، بأن أساتذة وإداريي الجامعة، طالبوا بأن تبتعد الشرطة إلى الجسر قرب حديقة العلوم، لكن الشرطة رفضت واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي رداً على قيام الطلاب بإلقاء الحجارة وقنابل "المولوتوف" .

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأميركية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.