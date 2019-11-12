بيسكوف: الاحتفال بإطلاق "التيار التركي" قد يكون سببا للقاء بوتين مع أردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار التركي" قد يكون سببا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "الحديث يدور حول أن الاحتفال بمناسبة انتهاء الأعمال في "التيار الشمالي"، حيث من المقرر أن يتم هذا في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. الاتصالات الهاتفية بين بوتين وأردوغان يتم تنسيقها بسرعة كبيرة، لذلك من الممكن أن يتم الاتصال في أي وقت".

ومن المتوقع أن يتلقى خط أنابيب قيد الإنشاء في صربيا من الحدود مع بلغاريا إلى هنغاريا، الغاز من التيار التركي. وهذا الفرع يبلغ طوله 402 كيلومترًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12.87 مليار متر مكعب سنويًا. وقال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه كان من المخطط توسيع شبكات نقل الغاز في بلغاريا وصربيا لتلقي "الوقود الأزرق" من التيار التركي بحلول نهاية عام 2019.

ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، ومن المتوقع إنجازه بحلول نهاية عام 2019.