رئيس الأركان الإيرانية يكشف عن شخص جعل البلاد القوة الصاروخية الأولى في المنطقة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة، بفضل جهــود "الشهيد طهراني مقدم"، على حد قوله.

وأضاف باقري، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمعرض إنجازات التعبئة، "أن إيران وكما حازت على قوة مستدامة في مجال الحرب الخشنة (العسكرية) والدفاع، حققت أيضا إنجازات كبيرة في مجال الحرب الناعمة، أبرزها توسيع نطاق تفكَّر الثورة الإسلامية في مناهضة الظلم والممانعة أمام الظالمين في العالم وأيضا كشف الوجه الحقيقي للغطرسة وخاصة أمريكا".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إن أمريكا وكما في الظاهر تحاول تقليص قواعدها العسكرية في العالم، فهي في الواقع تفقد قواعدها الفكرية بين شعوب العالم الواحدة تلو الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

يذكر أن اللواء المهندس حسن طهراني مقدم، رئيس مؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري، قتل في 2011 إثر الانفجار الذي وقع في معسكر ملارد غرب طهران أثناء نقل عتاد حربي.

وكان قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قال إن "إيران مستعدة للرد على أي عدو يتآمر ضدها، وأنها لديها العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدو" مضيفا:"لدينا من الصواريخ أكثر مما نحتاج وقواتنا جاهزة لاستخدامها".