نداء عاجل من منظمة الدفاع عن الحيوان بشأن ترامب

وجهت منظمة الدفاع عن الحيوان "بيتا"، أمس الاثنين، نداء عاجلا، قبل الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

وحثت المنظمة الجميع بأن يصفحوا عن الديوك الرومية، مثلما يفعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كل عام، وتناول في المقابل الأطعمة النباتية على مائدة عيد الشكر.

وتقول إنغريد نيوكيرك، رئيسة "بيتا" في بيان رسمي : "لا تهتم الديوك الرومية بميولك السياسية (ديمقراطيا أو جمهوريا)، ولكنهم يجتمعون للانضمام إلى عيد الشكر من أجل إنقاذ الملايين من الطيور الأخرى".

وتابعت: "دعونا نصوت من أجل الحياة ونقدم الشكر لكل الأطعمة النباتية اللذيذة، التي توفر لنا فائدة صحية جيدة".

ولفتت "بيتا" في بيانها إلى أنه "يتم قتل ما لا يقل عن 45 مليون من الديوك الرومية في الولايات المتحدة سنويا بسبب عيد الشكر، ولكنها في الطبيعة آباء يحبون صغارهم ويحمونهم، وفي إمكانهم الركض بسرعة 25 ميلا في الساعة".

وواصلت المنظمة: "يمكن أن تعيش الديوك الرومية في البرية لمدة تصل إلى 10 سنوات، ولكن عادة ما يتم ذبح تلك التي تربى مقابل الطعام في عمر 5 أشهر، وغالبا ما تكون في حالة وعي عندما يتم شق حلقهم ويتم إلقاؤهم في الماء الساخن لإزالة ريشهم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر وللمرة الأولى في عام 2018، أن يمنح حرية التصويت للأمريكيين بشأن الديك الرومي الذي سيمنحه عفوا رئاسيا من الذبح، في إجازة عيد الشكر هذا العام.

ويذكر أن تقاليد العفو عن الديوك الرومية ينفذها رؤساء أمريكا على مر السنين، وكانت البداية تحديدا مع الرئيس هاري ترومان، الذي عفا عن ديك رومي في الليلة السابقة لعيد الشكر في عام 1947، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.