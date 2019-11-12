ألمانيا... اعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

أعتقلت السلطات الألمانية 3 أشخاص، وقالت إنه تم الاشتباه في قيامهم بالتخطيط لشن هجوم، مشيرة إلى الاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول الادعاء الألماني، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في مدينة أوفنباخ غربي البلاد.

ولفت الادعاء الألماني إلى أنه تم الاشتباه في تخطيط الأشخاص الثلاثة، لهجوم، يتم فيه استخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وتابع الادعاء أن المشتبه به الأساسي ألماني الجنسية، من أصل مقدوني عمره 24 عاما، أراد تصنيع متفجرات وحاول شراء سلاح من على الإنترنت.

وأوضح أن شريكيه مواطنان تركيان، عمر أحدهما 21 عاما والآخر 22 عاما.

ولفتت "رويترز" إلى قول ناديا نيسن، مدعية فرانكفورت، في بيان، إن "المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن في الهجوم".