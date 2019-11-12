القوات البحرية الأمريكية تسقط في أسر التبعية لروسيا

من المستحيل أن تصنع الولايات المتحدة الأمريكية السفن الحربية الجديدة من دون استيراد مواد تدخل في صناعتها من روسيا والصين.

أعلن ذلك وزير القوات البحرية الأمريكية.

وقال ريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكية، في تصريحات صحفية إن الدراسة التي أجراها الخبراء بناء على طلب البحرية الأمريكية أظهرت أن اعتماد صانعي السفن الحربية الأمريكيين على مصدّرين محددين للمواد التي تدخل في صناعة السفن، يزيد من احتمال استيرادها من خصوم الولايات المتحدة، وبالأخص الشركات الروسية والصينية.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن ذلك لا يستجيب لمصالح الولايات المتحدة ولهذا يجب أن تتوقف الشركات الأمريكية التي تحصل على عقود صناعة السفن العسكرية من البحرية الأمريكية عن استيراد مكونات السفن من الخارج وتعتمد على ما يُصنع محليًا.

وكشف سبنسر عن خطر آخر يأتي من الصين، موضحا أن الصينيين اشتروا الكثير من الموانئ البحرية في بلدان العالم الثالث وهو ما يهدد بقطع الإمدادات عن القوات البحرية الأمريكية في محيطات العالم إذا قررت بكين إغلاقها في وجه الأمريكيين.