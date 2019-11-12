الاتحاد الأوروبي يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين للتهدئة ويؤكد دعمه لجهود مصر لوقف التصعيد

دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف تبادل إطلاق الصواريخ، مؤكدًا دعمه لجهود تبذلها مصر لوقف التصعيد بين الجانبين.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "شنت إسرائيل هذا الصباح عملية داخل غزة استهدفت أحد كبار قادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. وردا على ذلك، تم إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب ووسط إسرائيل".

وأضافت: "إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف على الفور. فمن الضروري الآن وقف التصعيد السريع والكامل لحماية حياة وأمن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابعت المفوضية في سياق البيان: "يدعم الاتحاد الأوروبي بالكامل جهود مصر في هذا الصدد. كما كرر الاتحاد الأوروبي باستمرار، أنه لا يمكن إلا لحل سياسي وضع حد لدورات العنف المستمرة هذه".

وقتل القائد البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، بهاء أبو العطا (42 عامًا) باستهداف مروحيات عسكرية إسرائيلية منزله في حي الشجاعية بقطاع غزة فجر اليوم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي: "تمت المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو حيث أن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".