قائد القوات البرية الإيرانية يعلن الاستعداد للمواجهة... ويكشف سر إحباط المؤامرات

قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن القوة البرية للجيش على استعداد للرد على أي تهديد من الأعداء الطامعين بإيران في أقصر وقت ممكن.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال حيدري إن أعداء إيران عليهم أن يعلموا أن ارتكاب أية حماقة من جانبهم سيقود إلى طي سجل حياتهم المخزي في أقصر وقت ممكن.

وتابع أن "الوحدة والتلاحم وطاعة قائد الثورة الإسلامية والالتفاف حوله هي أفضل سبيل للتغلب على العدو".

وأفاد العميد حيدري "لو أردنا إحباط مؤامرات العدو في البلاد، فيجب أن تسود الوحدة في المجتمع، وهذا لن يحدث إلا عندما نطيع جميعا أوامر الولي الفقيه".

ولفت إلى أن "طاعة الولي الفقيه هي السبيل الوحيد لنجاح المجتمعات على مر التاريخ وهذا يكشف عن أهمية هذه القضية".

وأشار العميد حيدري إلى أن المقاومة والصبر وضبط النفس والوقوف على أقدامنا والتطلع إلى الداخل هي من بين أوامر قائد الثورة التي يجب أن نوليها الاهتمام، وفق قوله.