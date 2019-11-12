ترامب وماكرون عبرا عن قلقهما بشأن خطوات إيران النووية

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين الأمور المتعلقة بسوريا وإيران والتجارة.

وكتب دير في سلسلة تغريدات على تويتر "الزعيمان أكدا مجددا على التزامهما باستمرار التنسيق بشأن سوريا. عبرا أيضا عن قلقهما بشأن الخطوات التي تتخذها إيران لتطوير برنامجها النووي... الرئيس ترامب شدد على أهمية ضمان فرص متساوية للشركات الأمريكية".

وكتب ماكرون على تويتر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء: "[أجريت] مكالمة هاتفية ممتازة الليلة مع الرئيس الأمريكي ترامب: سوريا، إيران، الناتو، تم تسليط الضوء على النقاط العامة، وسنلتقي قبل قمة الناتو في لندن".

Excellent phone conversation tonight with @realDonaldTrump : Syria, Iran, NATO. Many convergences were underlined and we’ll meet ahead of the NATO summit in London.https://t.co/cbOYdz9rsV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2019

هذا وقد اجتمع الرئيسان أكثر من مرة، وكان آخر لقاء لهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وكان هناك "نقاط تقارب" حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي الإيراني وحرائق الغابات التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون.

وتسعى فرنسا للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي، عن اعتقاده بأن شروط عقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وإيران قد تهيأت، لكنه أوضح أن الأمر متروك لهما لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما.