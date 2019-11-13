بعد استقالة موراليس... سياسية معارضة تولي رئاسة بوليفيا

أعلنت السياسية البوليفية المعارضة، جانين أغنيس، اليوم الأربعاء، أنها ستتولى الرئاسة، وذلك بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، مؤكدا أنها ستعقد انتخابات رئاسية بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت السياسية: "أتحمل فوراً مسؤولية رئيس البلاد، كما ينص الدستور، وأوعدكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحلال السلام في البلاد".



وأشارت أغنيس إلى أنها ستعقد انتخابات رئاسية بأسرع وقت ممكن بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.

وكان الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، وصل يوم الثلاثاء، إلى مطار العاصمة المكسيكية، حيث استقبله وزير الخارجية، مارسيللو إيبرارد.

وقال موراليس لدى وصوله، بحسب مراسل "سبوتنيك"، إن الرئيس المكسيكي أنقذ حياته بتقديم اللجوء السياسي له، حيث إنه كان مستهدفاً".

وكان وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، أعلن يوم أمس الإثنين، أن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، الذي استجاب لعرض قدمته بلاده وطلب اللجوء السياسي بشكل شفوي ورسمي.

وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش بالاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.