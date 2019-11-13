بوليفيا... ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ7 أشخاص

أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد، ارتفعت إلى 7 أشخاص. وفقاً لوسائل إعلام محلية.

هذا وأفادت التقارير بأن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 60 شخصا منهم 12 شخصا يتلقون العلاج في المراكز الطبية المحلية، بالإضافة إلى اعتقال الشرطة 169 متظاهرا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وكانت السياسية البوليفية المعارضة، جانين أغنيس، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها ستتولى الرئاسة، وذلك بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، مؤكدا أنها ستعقد انتخابات رئاسية بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.