انفجار سيارة مفخخة في كابل يسفر عن 14 قتيلا وجريحا...صور

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، اليوم الأربعاء، مقتل 7 أشخاص وجرح مثلهم بانفجار سيارة مفخخة في كابل.

وقال المتحدث: "انفجار سيارة مفخخة في كابل أسفر عن 7 قتلى و7 جرحى في حصيلة أولية قابلة للتغيير".

A spokesman for the Interior Ministry said that the explosion happened in the Qasaba area in PD15 of Kabul city, and that “The target area has not yet been cleared and we will share more details soon.” pic.twitter.com/GcVEsmLvia — فرشته احمدی (@AfghanistanAct1) November 13, 2019

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار استهدف رتلا من السيارات المدرعة بالدائرة 15 في كابل.

وأضاف رحيمي، أن الانفجار وقع في تمام الساعة "7:25 صباحا بالتوقيت المحلي" في منطقة قصبة في الدائرة 15 بمدينة كابول، مضيفًا "م يتم تطهير المنطقة المستهدفة"، وفقا لموقع "تولو نيوز".

Update: At least 7 people were killed and 7 wounded in blast in PD Kabul city.@moiafghanistan pic.twitter.com/zGCAuD7G7n — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) November 13, 2019

وقال أحد شهود العيان، إن الانفجار ألحق أضرارا بعدة سيارات في المنطقة وتم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف".

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها في هذا الوقت.