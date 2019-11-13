إطلاق 220 صاروخا على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.