أمريكا تعترف بآنيز رئيسة لبوليفيا

اعترفت الولايات المتحدة بنائبة مجلس الشيوخ في بوليفيا، جانين آنيز، كقائمة بأعمال الرئيس التنفيذي في البلاد.

وكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكية مايكل كوزاك، اليوم الأربعاء، على تويتر، أن "نائبة مجلس الشيوخ، جانين آنيز، تولت مهام الرئيس الدستوري المؤقت لبوليفيا".

El presidente interino del Senado, Añez, asumió las responsabilidades del presidente interino de #Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la constitución. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

وأضاف: "نتطلع إلى العمل معها ومع السلطات المدنية الأخرى في بوليفيا".

وفقًا للدبلوماسي: "تتوقع واشنطن من السلطات البوليفية "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور البوليفي في أقرب وقت ممكن".

في وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية البرازيلية، آنيز لتسلمها منصبها، وبذلك اعترفت بها كرئيسة دولة بالإنابة.

وقالت الوزارة على موقع تويتر: "تهنئ الحكومة البرازيلية السيناتور جانين آنيز على توليها منصب رئاسة بوليفيا".

هذا وأعلنت السياسية البوليفية المعارضة، جانين آنيز، اليوم الأربعاء، أنها ستتولى الرئاسة، وذلك بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، مؤكدا أنها ستعقد انتخابات رئاسية بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.

ومن واجب آنيز الآن الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة.

وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش بالاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب.