موسكو ترحب بقرار المكسيك منح اللجوء للرئيس البوليفي السابق

صرح بذلك سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا.

وغادر الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بلاده على متن طائرة عسكرية مكسيكية ليل الاثنين. وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد قد أعلن في وقت سابق أن بلاده وافقت على منح موراليس حق اللجوء.

وقال ريابكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن المسؤولين الروس تلقوا نبأ قرار الحكومة المكسيكية بالمزيد من الارتياح.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنهم لم يكتفوا بمتابعة ما يجري في بوليفيا، بل تناولوا عواقب الخطوات المرتقبة بالتحليل.

وكان موراليس قد فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن منافسه الرئيسي كارلوس ميسا رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات. وأعلن الرئيس موراليس استقالته بعد أن ناشدته القوات المسلحة البوليفية، الأحد، ترك منصبه حفاظا على الاستقرار.