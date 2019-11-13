جلسات علنية لمدة 3 أيام لعزل ترامب تبدأ الأسبوع المقبل

أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل، في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان شيف على تويتر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬للإدلاء بشهاداتهم.

Impeachment inquiry hearings next week:



Tuesday morning: Jennifer Williams and Alexander Vindman

Tuesday afternoon: Kurt Volker and Tim Morrison



Wednesday morning: Gordon Sondland

Wednesday afternoon: Laura Cooper and David Hale



Thursday: Fiona Hill



More details to come. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 13, 2019

وتبدأ أولى الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء، حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي، بشهاداتهم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي اليوم التالي، سيدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.