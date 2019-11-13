روسيا تدعو إلى حل مسألة العثور على اليورانيوم في إيران بهدوء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على يورانيوم داخل أحد الأهداف غير المعلنة في إيران، وتدعو إلى حل المسألة بهدوء.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نعم بالطبع [أطلعنا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية]، موقف الجانب الروسي بسيط للغاية، من الضروري إعطاء الإيرانيين وأمانة الوكالة الفرصة لتوضيح هذا الوضع بالكامل. يتم تقديم إجابات محددة لأسئلة محددة، ولم تنته هذه العملية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نعتقد أنه لا يجب إثارة هستيريا سياسية حول هذا الوضع [العثور على جزيئات يورانيوم في منشأة "تورز أباد" وهذا يأتي في سياق تعقيد الوضع المرتبط بإيران وفي منطقة الخليج بشكل عام، نحن نعارض هذا النهج وسنواصل معارضته، والأهم أننا نقترح طرق محددة، لإعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي".

متابعاً في هذا الصدد: "نعلم أنه على مدار تاريخ طويل من العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجه عدد من الدول مواقف مماثلة أو حتى أكثر خطورة، تم حلها بطريقة هادئة ومهنية، دون تصعيد".

وسبق أن ذكرت وكالة "فرانس برس" بالإشارة إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ممثلي المنظمة عثروا على جزيئات اليورانيوم في داخل منشأة في إيران لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا. ولم تتم تسمية المنشأة التي تم اكتشاف الجزيئات فيها ضمن التقرير، ووفقاً لمصادر فرانس برس، تم أخذ العينات من منطقة "تورز آباد" في طهران.