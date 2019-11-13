قراصنة يهاجمون سفينة إيطالية في خليج المكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية مهاجمة قراصنة لسفينة إمداد بحري ترفع العلم الإيطالي في جنوب خليج المكسيك، ما أسفر عن إصابة اثنين من الطاقم.

وأشارت البحرية الإيطالية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن أحد أفراد طاقم السفينة "ريماس" أصيب بعيار ناري، بينما أصيب آخر بارتجاج في المخ، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت مصادر مطلعة ووسائل إعلام محلية إن عدد أفراد طاقم السفينة كان 35 فردا وقت وقوع الهجوم.

وأشارت تقارير الصحافة المحلية إلى أن نحو 8 قراصنة مسلحين وصلوا في قاربين وصعدوا على متن السفينة وسرقوا أفراد الطاقم.

ولم تعلق شركة ميكوبري ولا السفارة الإيطالية في المكسيك على الحادث إلى الآن.