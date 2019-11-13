"تسلا" الأمريكية تبني في برلين أول مصنع لها بأوروبا

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية، إيلون موسك، اليوم الأربعاء، أنه سيتم بناء أول مصنع أوروبي للشركة في برلين، بالإضافة إلى مركز تصميم.

موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لـموسك، بحسب "رويترز"، سيكون المصنع "غيوفاكتوري" بجوار المطار الجديد في برلين، موضحاً في صفحته على "تويتر" أن الشركة ستنتج في ألمانيا مدخرات ومحركات وسيارات كهربائية، بدءاً من طراز" واي"، وأعلنت الشركة في تشرين الأول/أكتوبر، أنها تتوقع أن يبدأ الإنتاج بأول مصنع أوروبي لها في عام 2021.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت، في تموز/يوليو الماضي، أن "تسلا" بدأت مفاوضات مع سلطات ألمانيا وهولندا بشأن بناء أول مصنع لها في أوروبا.

ويذكر أن شركة تسلا شيدت أول مصنع لها بالخارج، في شنغهاي، حيث بدأت باختبار الطراز 3 قبل الموعد المحدد. وقد يكون بالإمكان إطلاق إنتاج طراز "واي" قبل الموعد المحدد - بحلول صيف عام 2020.

وتأسست الشركة الأمريكية تسلا موتورز في عام 2003، ويقع مركزها في مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية. وبالإضافة إلى السيارات الكهربائية، تصنع الشركة المدخرات والمحركات الكهربائية باستخدام تكنولوجيا خاصة بها، وتبيعها لشركات السيارات الأخرى، بما فيها تويوتا وديملر.