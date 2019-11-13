مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سبوتنيك": آلياتنا على أتم الاستعداد ونحن بانتظار الأوامر

أرسل الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الدبابات والآليات إلى الحدود مع قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأكد مصدر من الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" على جاهزية الآليات والمعدات، وقال: "يتم الآن فحص جميع المعدات، كل شيء على أتم الاستعداد، نحن بانتظار صدور الأوامر".

© Sputnik . دبابات الجيش الاسرائيلي من قرب حدود مع قطاع غزة

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 18 شخصا، بالإضافة إلى 50 جريحا.

​وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة، ردا على اغتيال تل أبيب للقيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الجيش، يوم أمس الأثنين، أن دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت 3 مواقع عسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" والتي تشكل "سرايا القدس" جناحا عسكريا لها.

تصاعد التوتر

وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.

© Sputnik . دبابات الجيش الاسرائيلي من قرب حدود مع قطاع غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "منذ صباح أمس وحتى الآن أطلقت نحو 220 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت القبة الحديدية اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتبعة. نسبة الاعتراض بلغت 90 بالمئة. نحو 60 بالمئة من مجمل القذائف التي أطلقت واجتازت إلى إسرائيل سقطت من مناطق مفتوحة. عشرات القذائف سقطت داخل غزة".