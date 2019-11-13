تعيين اللبنانية رولا خلف رئيسة لتحرير صحيفة "فايننشال تايمز"

أعلنت الصحفية اللبنانية البريطانية، رولا خلف، أنه قد تم اختيارها لتشغل منصب رئيسة تحرير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، خلفا لليونيل باربر، الذي يترك منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتصبح خلف أول امرأة تشغل المنصب منذ تأسيس الصحيفة قبل أكثر من 130 عاما.

وقالت الصحفية الشهيرة، في تغريدة لها على تويتر: "أشعر بسعادة كبيرة لتعييني رئيسة لتحرير فايننشال تايمز، إنه لشرف لي أن أخلف العظيم ليونيل باربر".

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR — roula khalaf (@khalafroula) November 12, 2019

​وانضمت رولا خلف للصحيفة، قبل 24 عاما، وشغلت مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.

بدأت رولا حياتها الصحفية من خلال مجلة "فوربس" في نيويورك ولمدة أربعة أعوام، ثم انضمت إلى صحيفة "فايننشال تايمز"، والتي تعد من أهم الصحف الاقتصادية في العالم، في عام 1995.

وعملت رولا خلف مراسلة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قبل أن تتولى منصب نائب رئيس التحرير في عام 2016.